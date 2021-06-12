Збірна Туреччини програла всі стартові маті на чемпіонатах Європи або світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Туреччини всьоме поспіль невдало стартувала на чемпіонаті Європи або світу, програвши Італії з рахунком 0:3.
Про це повідомляє OptaJoe.
До цього турки шість разів брали участь на чемпіонатах Європи або світу, і все стартові матчі збірної завершувалися лише поразками.
Туреччина - єдина збірна, яка програвала у всіх стартових матчах великих турнірів.
Попереду в рамках групи А команда Шенола Гюнеша зіграє зі збірними Вельсу (16 червня) і Швейцарії (20 червня).
Раніше, визначився найкращий гравець матчу-відкриття Євро-2020.