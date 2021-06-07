Збірна України буде однією з наймолодших на Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірна України стане однією з наймолодших команд на чемпіонаті Європи з футболу, який стартує 11 червня.

Середній вік команди Андрія Шевченка складає 26,4 роки і це четвертий показник серед усіх команд-учасниць. Найстаршою буде Швеція, у якої середній вік футболістів 29,2. А наймолодшою стала збірна Туреччини.

Швеція (29,2 роки)

Бельгія (29,1)

Словаччина (28,2)

Фінляндія (28,1)

Угорщина (28)

Франція (27,9)

Португалія (27,9)

Австрія (27,9)

Росія (27,9)

Хорватія (27,8)

Італія (27,7)

Данія (27,7)

Німеччина (27,6)

Північна Македонія (27,6)

Чехія (27,4)

Шотландія (27,3)

Нідерланди (27,2)

Польща (27,1)

Швейцарія (27)

Іспанія (26,5)

Україна (26,4)

Вельс (25,5)

Англія (25,2)

Туреччина (25)

Серед наймолодших гравців опинилися двоє українців. Ілля Забарний і Георгій Судаков зіграють на Євро-2020 у віці 18 років 288 днів.

Наймолодші гравці:

- Кацпер Козловський, Польща (17 років 243 дні)

- Джуд Беллінгем, Англія (17 років 352 дні)

- Джамал Мусіала, Німеччина (18 років 110 днів)

- Педрі, Іспанія (18 років, 203 дні)

- Ілля Забарний, Україна (18 років 288 днів)

- Георгій Судаков, Україна (18 років 288 днів)

Серед найстарших варто відзначити Пепе та Горана Пандєва, які будуть лідерами своїх команд. Усі інші із цього переліку, більш за все стануть резервістами.

Найстарші гравці:

- Мартен Стекеленбург, Нідерланди (38 років 272 дні)

- Крейг Гордон, Шотландія (38 років 172 дні)

- Пепе, Португалія (38 років 115 днів)

- Горан Пандєв, Півнчна македонія (27 років 329 днів)

- Юрій Жирков, Росія (37 років 305 днів)