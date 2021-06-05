Футболісти збірної Англії будуть вставати на коліно на Євро-2020

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт

Джерело - BBC.

Футболісти збірної Англії команди будуть вставати на коліно під час Євро-2020, навіть якщо це викличе негативну реакцію.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Ми більш ніж коли-небудь сповнені рішучості вставати на коліно під час турніру. Ці люди повинні поставити себе на місце молодих футболістів. Як би вони себе відчували, якби їх діти опинилися в такій ситуації?", - заявив Саутгейт.

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"Чи згодні з тим, що може виникнути несприятлива реакція, але ми просто проіґноруймо це і будемо рухатися далі", - сказав тренер збірної Англії.

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