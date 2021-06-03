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Александер-Арнольд пропустить Євро-2020

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Трент Александер-Арнольд травмувався у контрольному матчі
Александер-Арнольд пропустить Євро-2020
#Англія, #Євро-2020

Джерело - football24.ua.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не допоможе збірній Англії на Євро-2020.

Про це повідомляє The Times.

Захисник у спарингу проти Австрії (1:0) зазнав пошкодження, яке виявилося серйозним.

Актуально: Англія - Австрія 1:0. Огляд матчу

Детальне обстеження виявило у Трента травму стегна. Гравець Ліверпуля пропустить щонайменше 6 тижнів, тобто шансів виступити на Євро немає.

Очікується, що Гарет Саутгейт компенсує втрату Джессі Лінгардом або Джеймсом Ворд-Праусом, яких раніше відсіяв.

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