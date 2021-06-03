Трент Александер-Арнольд травмувався у контрольному матчі

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не допоможе збірній Англії на Євро-2020.

Про це повідомляє The Times.

Захисник у спарингу проти Австрії (1:0) зазнав пошкодження, яке виявилося серйозним.

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Детальне обстеження виявило у Трента травму стегна. Гравець Ліверпуля пропустить щонайменше 6 тижнів, тобто шансів виступити на Євро немає.

Очікується, що Гарет Саутгейт компенсує втрату Джессі Лінгардом або Джеймсом Ворд-Праусом, яких раніше відсіяв.