Стала відома дата реваншу Фундора — Цзю

Бій чемпіона світу за версіями WBO та WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО) та колишнього чемпіона світу Тимофія Цзю (24-1, 17 КО) може відбутися у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє видання IFL TV.

Другий бій запланували провести в Лас-Вегасі (США).

Остаточна дата поєдинку визначиться від угоди між боксерами, а також від відновлення Фундори після отриманого перелому носа під час бою з Цзю.

