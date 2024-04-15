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07.04.2024 07:40 1094

Стала відома дата реваншу Фундора — Цзю

Сьогодні 17:10 120 0
Стала відома дата реваншу Фундора — Цзю
#Цзю, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона світу за версіями WBO та WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО) та колишнього чемпіона світу Тимофія Цзю (24-1, 17 КО) може відбутися у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє видання IFL TV.

Другий бій запланували провести в Лас-Вегасі (США).

Остаточна дата поєдинку визначиться від угоди між боксерами, а також від відновлення Фундори після отриманого перелому носа під час бою з Цзю.

Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю поєдинок в першій середній вазі роздільним рішенням суддів. Майже одразу після того, як він став чемпіоном, WBO призначила йому титульний захист проти Кроуфорда. Втім, промоутер Себастьяна заявив, що їхній пріоритет — реванш з Тимофієм Цзю. 

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