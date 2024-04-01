Джерело - WBO.

Світова боксерська організація наказала чемпіону світу в першій середній вазі Себастьяну Фундорі (21-1-1, 13 КО) розпочати переговори про поєдинок з володарем титулів WBO, WBC та WBA у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Сторони мають домовитися до 25 квітня або почнуться промоутерські торги.

Раніше Фундора після перемоги над австралійцем Тімом Цзю (24-1, 17 KO) сказав, що хоче битись з Кроуфордом.

У своєму останньому поєдинку Теренс здолав Еррола Спенса. Поєдинок завершився достроково у 9-му раунді технічним нокаутом. Еррол тоді тричі побував у нокдауні.

Нагадаємо, що в андеркарді бою Фундора - Цзю український боксер Сергій Богачук переміг Браяна Мендосу.