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WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд

Сьогодні 19:06 205 0
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд, #Фундора

Джерело - WBO.

Світова боксерська організація наказала чемпіону світу в першій середній вазі Себастьяну Фундорі (21-1-1, 13 КО) розпочати переговори про поєдинок з володарем титулів WBO, WBC та WBA у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Сторони мають домовитися до 25 квітня або почнуться промоутерські торги.

Раніше Фундора після перемоги над австралійцем Тімом Цзю (24-1, 17 KO) сказав, що хоче битись з Кроуфордом.

У своєму останньому поєдинку Теренс здолав Еррола Спенса. Поєдинок завершився достроково у 9-му раунді технічним нокаутом. Еррол тоді тричі побував у нокдауні.

Нагадаємо, що в андеркарді бою Фундора - Цзю український боксер Сергій Богачук переміг Браяна Мендосу.

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