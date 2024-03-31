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Фундора — Цзю: огляд бою

Сьогодні 09:47 149 0
Фундора — Цзю: огляд бою
Фото - PBC

Джерело - Чемпіон.

Американець Себастьян Фундора (21-1-1) виграв у австралійця Тіма Цзю (24-1, 17 KO) у першій середній вазі за чемпіонські пояси WBC та WBO. Боксер із Австралії в одному з ранніх раундів  отримав сильне розсічення голови через випадковий удар ліктем суперника в клінчі. 

Розділеним рішення суддів (два проти одного) Фундора став чемпіоном світу WBC та WBO. Це перша поразка Тіма Цзю в кар'єрі.

Огляд бою

 В андеркарді українець Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) зі США у бою за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

Переможець може стати наступним суперником Фундори у поєдинку за чемпіонські пояси. Але відразу після бою боксер із США заявив, що готовий до поєдинку з іншим американцем Ерролом Спенсом, який у липні втратив свої титули у поєдинку з іменитим Теренсом Кроуфордом.

Раніше ми повідомляли, що WBC скасувала бій між українським боксером і Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Мендоса на один і той же вечір боксу. 

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