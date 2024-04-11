Джерело - Чемпіон.

Відеоблогер Джейк Пол вважає, що має перевагу у швидкості над колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном.

Про це ютубер розповів у інтерв'ю порталу FoxNews.

"Майк не зможе відкусити моє вухо, якщо виб’ю його зуби. Я швидший за нього. Тайсон набагато сильніший, проте я свіжіший. Майк – досвідчений, а я розумний. Хоча в ринзі він може бути кмітливішим за мене, що й робить поєдинок справді цікавим.

Буде тяжкий бій. Тайсон зараз має вигляд звіра. Він тварина. Це ж Залізний Майк. Але вірю, що маю все необхідне для перемоги над ним. Знаю, це найважче випробування в моєму житті. Для мене велика честь бути та в ринзі з Майком. Але саме мою руку підіймуть в кінці", – сказав Пол

Нагадаємо, що поєдинок Пол - Тайсон стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.