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06.04.2024 10:01 1047

Пол: Тайсон не зможе відкусити моє вухо, якщо виб'ю його зуби

Сьогодні 18:21 125 0
Пол: Тайсон не зможе відкусити моє вухо, якщо виб'ю його зуби
#Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Відеоблогер Джейк Пол вважає, що має перевагу у швидкості над колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном.

Про це ютубер розповів у інтерв'ю порталу FoxNews.

"Майк не зможе відкусити моє вухо, якщо виб’ю його зуби. Я швидший за нього. Тайсон набагато сильніший, проте я свіжіший. Майк – досвідчений, а я розумний. Хоча в ринзі він може бути кмітливішим за мене, що й робить поєдинок справді цікавим.

Буде тяжкий бій. Тайсон зараз має вигляд звіра. Він тварина. Це ж Залізний Майк. Але вірю, що маю все необхідне для перемоги над ним. Знаю, це найважче випробування в моєму житті. Для мене велика честь бути та в ринзі з Майком. Але саме мою руку підіймуть в кінці", – сказав Пол

Нагадаємо, що поєдинок Пол - Тайсон стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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