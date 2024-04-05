Джошуа дав несподіваний прогноз на бій Тайсон - Пол

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) вважає, що 57-річний Майк Тайсон не зможе перемогти 27-річного Джейка Пола.

Про це британський боксер розповів на Шоу Джонатана Росса.

"Я молюся, щоб Тайсон пішов із рингу здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе тільки тому, що він молодий. Це єдина причина. Пол проти Тайсона – останній блокбастер в поєдинку з молодим хлопцем для боксера, що старіє", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, що вечір боксу заплановано на 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та буде матиме статус виставкового.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий поєдинок проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.