 Майк Тайсон - Рой Джонс: смотреть онлайн бой легенд 29.11.2020 - Megogo | Бокс | Champion.com.ua
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Майк Тайсон - Рой Джонс: Як це було

Сьогодні 07:33 10242 0
Майк Тайсон - Рой Джонс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На записках суддів нічия!

8-раунд: Знову трохи активніший був Тайсон, більше він атакував, цей раунд має йти за ним.

7-раунд: Дуже близький раунд, продемонстрували бійці, Тайсон продовжує тиснути, а Джонс діє на відходах.

6-раунд: У цьому раунді Тайсон вже менше влучав, Джонс класно на відходах діяв, цей раунд за ним.

5-раунд: Тайсон виглядає кращим і в цьому раунді. "Залізний Майкі" проводить більше точних ударів, а Джонс намагається перевести поєдинок в клінч.

4-раунд: Класно по корпусу пробивав Тайсон, трохи менше активності ми вже бачимо, все більше в бою клінчей.

3-раунд: Все більше і більше акцентованих ударів наносить Джонс, але Тайсон не відстає, досить рівний бій, хоч і з різними стилями.

2-раунд: Джонс чимало на ногах працює, але Тайсон дуже настирний, більше атак він проводить.

1-раунд: Більш активний Тайсон на початку. Джонс намагаєтсья підлаштуватися під стиль "залізного Майкі".

Бій розпочався!

Лунає гімн США!

Ветерани боксу виходять на ринг!

Вже зовсім скоро Майк Тайсон та Рой Джонс вийдуть на ринг!

Джейк Поул нокаутував Нейта Робінсона!

Вже в першому раунді Робінсон упав у нокдаун.

Зовсім скоро розпочнеться бій між блогером Джейком Поулом та колишнім баскетболістом Нейтом Робінсоном! Після цього 6-раундового поєдинку на ринг вийдуть Тайсон та Джонс.

Баду Джек переміг одностайним рішенням суддів.

Майк Тайсон вже на арені!

Баду Джек зустрінеться з Блейком МакКернаном у другому бою мейн івенту.

Ортіс нокаутував Сегаву в сьомому раунді.

Розпочався перший бій мейн карду між Джемейном Ортісом та Сулейманом Сегавою.

Основні статистичні показники головних бійців цього вечору боксу.

Раніше Хей назвав фаворита бою Тайсон - Джонс.

До речі. місце бою виглядає так:

Нагадаємо, Тайсон та Джонс провели зважування перед боєм.

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Шоу в Лос-Анджелесі вже розпочалося, але ми звісно чекаємо на поєдинок легенд!

Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший зустрінуться у виставковому бою легенд у 8-раундовому поєдинку за пояс WBC Frontline Battle. 

Бій відбудеться в ніч на неділю, 29 листопада в Лос-Анджелесі.

Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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