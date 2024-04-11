Майк Тайсон хоче провести з Полом професійний бій

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон хоче змінити статус бою проти відеоблогера та боксера Джейка Пола.

Про це повідомляє сказав Пол в етері Fox News.

"Ми з Майком хочемо, щоб це був професійний бій. Ми подаємо цей запит до комісії. Це тотальна війна. Було безліч фейкових відео про те, що ми не можемо вдарити один одного, і ми будемо носити великі рукавички, але це все фейкові новини", - сказав Пол.

Нагадаємо, що поєдинок стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.