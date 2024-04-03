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Джервонта назвав свого наступного суперника

Сьогодні 22:00 123 0
Джервонта назвав свого наступного суперника
Фото - Getty Images
#Мартін, #Джервонта Девіс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі американець Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) наступний бій проведе проти земляка Френка Мартіна (18-0, 12 КО).

Про це боксер заявив у коментарі інсайдеру Майклу Бенсону.

Поєдинок відбудеться 22 червня у Toyota Center в американському Г’юстоні. На кону стоятиме пояс Світової боксерської асоціації (WBA).

Нагадаємо, у своєму останньому бою Джервонта нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку  січня він став повноцінний чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.

Раніше боксер прийняв іслам і змінив ім'я.

Мартін торік здобув важку перемогу над Артемом Арутюняном, після чого відмовився від титульного бою із Шакуром Стівенсоном.

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