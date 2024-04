Джервонта назвав свого наступного суперника

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі американець Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) наступний бій проведе проти земляка Френка Мартіна (18-0, 12 КО).

Про це боксер заявив у коментарі інсайдеру Майклу Бенсону.

Поєдинок відбудеться 22 червня у Toyota Center в американському Г’юстоні. На кону стоятиме пояс Світової боксерської асоціації (WBA).

‼️ Gervonta Davis has indicated that his next fight vs Frank Martin is now being planned for June 22nd at the Toyota Center in Houston, Texas. Tank's WBA lightweight world title will be on the line. pic.twitter.com/Nf1ObbygKX