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Джервонта став повноцінним чемпіоном WBA у легкій вазі

Джервонта Девіс заволодів поясом WBA
Сьогодні 10:52 281 0
Джервонта став повноцінним чемпіоном WBA у легкій вазі
Фото - Getty Images
#Девін Хейні, #Джервонта Девіс

Джерело - Чемпіон.

Колишній володар регулярного титулу WBA у легкій ваговій категорії Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) став повноцінним чемпіоном організації у цьому дивізіоні.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон,  посилаючись на рішення Всесвітньої боксерської асоціації.

Американський боксер був автоматично підвищений у статусі після того, як його співвітчизник ексабсолютний чемпіон Девін Хейні звільнив титули та піднявся у вазі.

"WBA підтвердила, що Джервонта Девіс наразі є єдиним чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі після того, як Девін Хейні залишив титул вакантним", - написав Бенсон.

Раніше повідомлялося, що Джервонта прийняв іслам і змінив ім'я.

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