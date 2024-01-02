Джервонта став повноцінним чемпіоном WBA у легкій вазі

Джервонта Девіс заволодів поясом WBA

Джерело - Чемпіон.

Колишній володар регулярного титулу WBA у легкій ваговій категорії Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) став повноцінним чемпіоном організації у цьому дивізіоні.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон, посилаючись на рішення Всесвітньої боксерської асоціації.

Американський боксер був автоматично підвищений у статусі після того, як його співвітчизник ексабсолютний чемпіон Девін Хейні звільнив титули та піднявся у вазі.

"WBA підтвердила, що Джервонта Девіс наразі є єдиним чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі після того, як Девін Хейні залишив титул вакантним", - написав Бенсон.

Раніше повідомлялося, що Джервонта прийняв іслам і змінив ім'я.