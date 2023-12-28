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Джервонта прийняв іслам і змінив ім'я

Джервонта Девіс пішов на кардинальні зміни у житті.
Сьогодні 12:55 164 0
Джервонта прийняв іслам і змінив ім'я
#Джервонта Девіс

Джерело - Чемпіон.

Чинний володар регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) прийняв іслам.

Про це повідомляє Boxing Kingdom.

Окрім того, 29-річний спортсмен узяв собі інше ім'я - тепер його звуть Абдул Вахід.

Таким чином, американець пішов стопами свого легендарного співвітчизника Мухаммеда Алі, який був Кассіусом Клеєм, але змінив ім'я після прийняття ісламу.

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