Джервонта прийняв іслам і змінив ім'я

Чинний володар регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) прийняв іслам.

Про це повідомляє Boxing Kingdom.

Окрім того, 29-річний спортсмен узяв собі інше ім'я - тепер його звуть Абдул Вахід.

Таким чином, американець пішов стопами свого легендарного співвітчизника Мухаммеда Алі, який був Кассіусом Клеєм, але змінив ім'я після прийняття ісламу.

Gervonta Davis will now be known as Abdul Wahid. Similar to how Cassius Clay changed his name to Muhammad Ali, after converting to Islam.