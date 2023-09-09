Мартін відмовився від бою з Шакуром за вакантний титул WBC

Джерело - Чемпіон.
Поєдинок між колишнім чемпіоном Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) та американцем Френком Мартіном (18-0, 12 КО) за вакантний титул WBC у легкій вазі скасовано.
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.
Це сталося через декілька днів після того, як команди боксерів повідомили WBC про укладання угоди.
Top Rank передав контракт Мартіну, а наступного дня компанії повідомили, що він більше не зацікавлений у бою.
The Shakur Stevenson-Frank Martin fight for the vacant WBC lightweight title, planned for Nov. 16 in Las Vegas, is off, sources told ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2023
This comes days after WBC purse bid was cancelled after organization was notified by both sides that a deal was reached.
Top Rank sent…
Поєдинок було заплановано на 16 листопада.
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