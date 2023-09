Мартін відмовився від бою з Шакуром за вакантний титул WBC

Поєдинок між колишнім чемпіоном Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) та американцем Френком Мартіном (18-0, 12 КО) за вакантний титул WBC у легкій вазі скасовано.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Це сталося через декілька днів після того, як команди боксерів повідомили WBC про укладання угоди.

Top Rank передав контракт Мартіну, а наступного дня компанії повідомили, що він більше не зацікавлений у бою.

