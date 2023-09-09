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Мартін відмовився від бою з Шакуром за вакантний титул WBC

Поєдинок було заплановано на 16 листопада
Вчора 23:18 237 0
Мартін відмовився від бою з Шакуром за вакантний титул WBC
#Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між колишнім чемпіоном Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) та американцем Френком Мартіном (18-0, 12 КО) за вакантний титул WBC у легкій вазі скасовано.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Це сталося через декілька днів після того, як команди боксерів повідомили WBC про укладання угоди.

Top Rank передав контракт Мартіну, а наступного дня компанії повідомили, що він більше не зацікавлений у бою.

Поєдинок було заплановано на 16 листопада.

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