Відчуваю - щось не так. Я засинаю: Нганну розповів про погане самопочуття перед боєм з Джошуа

Камерунець Френсіс Нганну (0-2) розповів про погане самопочуття перед боєм з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це повідомляє MMA Fighting.

"Я пам’ятаю, як був у роздягальні, намагаючись розігрітися, і відчуваю - щось не так. Я засинаю. Я пітнію, але засинаю. Але я припускаю, що деякі люди, з якими я бився, яких я бив, відчували таке раніше. Але в мене це було вперше.

Ось чому я взяв пару днів для себе. Я, очевидно, мав обдумати все, що сталося під час бою", - сказав Нганну.