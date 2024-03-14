Відчуваю - щось не так. Я засинаю: Нганну розповів про погане самопочуття перед боєм з Джошуа

Джерело - MMA Fighting.
Камерунець Френсіс Нганну (0-2) розповів про погане самопочуття перед боєм з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це повідомляє MMA Fighting.
"Я пам’ятаю, як був у роздягальні, намагаючись розігрітися, і відчуваю - щось не так. Я засинаю. Я пітнію, але засинаю. Але я припускаю, що деякі люди, з якими я бився, яких я бив, відчували таке раніше. Але в мене це було вперше.
Ось чому я взяв пару днів для себе. Я, очевидно, мав обдумати все, що сталося під час бою", - сказав Нганну.
Зазначається, що спортсмен не намагається виправдатись, чи применшити перемогу британця.
Нагадаємо, Френсіс поступився Джошуа на вечорі боксу в Ер-Ріяді. Після матчу Чісора порадив камерунцю повернутися в UFC.