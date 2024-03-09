Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Десятираундовий бій достроково завершився у другому раунді.

Уже в першому раунді британець відправив Нганну в нокдаун. На початку другої трихвилинки Френсіс знову опинився на канвасі, він спробував продовжити бій, але пропустив удар у голову, і рефері був змушений зупинити поєдинок.

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспіль. Водночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

Нагадаємо, саме Джошуа фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, нокаутувавши у 2017 році українця в 11-му раунді чемпіонського бою.