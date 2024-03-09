Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Десятираундовий бій достроково завершився у другому раунді.
Уже в першому раунді британець відправив Нганну в нокдаун. На початку другої трихвилинки Френсіс знову опинився на канвасі, він спробував продовжити бій, але пропустив удар у голову, і рефері був змушений зупинити поєдинок.
The moment that @anthonyjoshua DESTROYED Francis Ngannou 🤯#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/ONl1rlhSlo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспіль. Водночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.
Нагадаємо, саме Джошуа фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, нокаутувавши у 2017 році українця в 11-му раунді чемпіонського бою.