Чісора: Нганну треба повернутися в UFC

Ексчемпіону UFC Френсісу Нганну (0-2) слід завершити свій експеримент у професійному боксі.

Таку думку висловив британець Дерек Чісора (34-13, 23 КО).

"Нганну треба повернутися в UFC. Я думаю, що це була показуха.

Так, Нганну – чудовий боєць, але зараз, коли всі зрозуміли, хто він, з ним покінчено", – сказав Чісора.