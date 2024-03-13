Чісора: Нганну треба повернутися в UFC

Джерело - ІFL TV.
Ексчемпіону UFC Френсісу Нганну (0-2) слід завершити свій експеримент у професійному боксі.
Таку думку висловив британець Дерек Чісора (34-13, 23 КО).
"Нганну треба повернутися в UFC. Я думаю, що це була показуха.
Так, Нганну – чудовий боєць, але зараз, коли всі зрозуміли, хто він, з ним покінчено", – сказав Чісора.
Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Для камерунця це був другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.