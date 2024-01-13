Головне
14 січня на Australian Open візьмуть старт Цуренко та Снігур: розклад матчів українок
Сьогодні 21:23 196
Дженоа з Малиновським зіграло в нічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А
Сьогодні 22:25 329
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 22:04 803
Крістіансен виграв спринт у Рупольдінгу, Насико - 39-й
Сьогодні 17:01 576
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Сьогодні 14:25 3009
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Сьогодні 13:25 363
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо
Сьогодні 12:11 681
Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі
Сьогодні 09:40 758
Чорноморець переглядає вихованця Аталанти
Сьогодні 08:39 435
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Вчора 16:56 847
Прямі трансляції

Арум: Сподіваємось провести бій Ломаченка проти Камбососа

Промоутер розповів про наступний бій Ломаченка
Сьогодні 21:20 150 0
Арум: Сподіваємось провести бій Ломаченка проти Камбососа
Фото: Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести бій проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка має гарний вигляд. Ми сподіваємось провести його в Австралії відразу після Наоя Інуе - Луіс Нері", - сказав Арум.

Раніше Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 1266
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка 3009
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 803
Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі 758
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію 849
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо 681
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15242 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43108
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356950 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150881
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132658 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31077