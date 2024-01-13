Арум: Сподіваємось провести бій Ломаченка проти Камбососа

Промоутер розповів про наступний бій Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести бій проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка має гарний вигляд. Ми сподіваємось провести його в Австралії відразу після Наоя Інуе - Луіс Нері", - сказав Арум.

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