Арум: Сподіваємось провести бій Ломаченка проти Камбососа

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести бій проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка має гарний вигляд. Ми сподіваємось провести його в Австралії відразу після Наоя Інуе - Луіс Нері", - сказав Арум.
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