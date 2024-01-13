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Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка

Сьогодні 14:25 335 0
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Фото - Getty Images
#Василь Ломаченко, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) зробив велику помилку, коли не перейшов у професіонали після перемоги на Олімпіаді 2008 року. 

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Мої останні аматорські змагання в Маріуполі. Моя думка: якби Вася пішов у профі 2009 року, він би став абсолютним чемпіоном. Тут, як то кажуть, до ворожки не ходи, але його амбіції підвели, і він став дворазовим чемпіоном Олімпіади.

Він побіг в любителях усіх однією рукою. С*ка, однією рукою це міг тільки він робити! Але він не став абсолютним чемпіоном, а так не буває, що все й одразу. Такий закон життя.

У 2009-2013 роках ніхто не знав Девіса, Гарсію, Лопеса, Хейні, був на слуху один Вася. Час Васі минув уже і пік форми теж. Я б хотів помилятися, але ви все самі бачите: Вася став трампліном для молодих бійців з Америки. Чому з Америки? Та тому що весь профі-бокс тут, у США", - написав Редкач.

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Допис, поширений Ivan El Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

Раніше повідомлялося, що бій Ломаченко - Камбосос за вакантний титул IBF має відбутися у квітні або травні.

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