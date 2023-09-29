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Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту

Майк Тайсон прокоментував бій Нганну проти Ф’юрі
Сьогодні 21:40 200 0
Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Майк Тайсон

Джерело - tribuna.com.

Френсіс Нганну має шанси перемогти Тайсона Ф'юрі в бою, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон (50-6 44 KO).

"Френсіс може створити найбільшу сенсацію в історії спорту.  Я ні в якому разі не намагаюся навчити його битися так само, як я. Ми різні люди. У нас різні стилі. Він боксуватиме, як Френсіс, і в нього все вийде добре.

Не всім це дано. Мені такий стиль підходить чудово, але для більшості інших боксерів це не спрацює. Ви побачите, що він постійно вдосконалюється, і я дуже пишаюся тим, що він витримав усі випробування.

Він битиметься з найкращим бійцем останніх років, а можливо, й найкращим бійцем усіх часів. Я з нетерпінням чекаю цього, і дуже пишаюся ним, що він зробив цей крок і зробив неможливе", – сказав Тайсон.

Бій відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій.

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