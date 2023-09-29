Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту

Френсіс Нганну має шанси перемогти Тайсона Ф'юрі в бою, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон (50-6 44 KO).

"Френсіс може створити найбільшу сенсацію в історії спорту. Я ні в якому разі не намагаюся навчити його битися так само, як я. Ми різні люди. У нас різні стилі. Він боксуватиме, як Френсіс, і в нього все вийде добре.

Не всім це дано. Мені такий стиль підходить чудово, але для більшості інших боксерів це не спрацює. Ви побачите, що він постійно вдосконалюється, і я дуже пишаюся тим, що він витримав усі випробування.

Він битиметься з найкращим бійцем останніх років, а можливо, й найкращим бійцем усіх часів. Я з нетерпінням чекаю цього, і дуже пишаюся ним, що він зробив цей крок і зробив неможливе", – сказав Тайсон.