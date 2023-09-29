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Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій

Базова дата 23 грудня
Сьогодні 18:32 424 0
Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) підписали контракт на бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

28 жовтня Ф’юрі проведе поєдинок з Френсісом Нганну в Саудівській Аравії.

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