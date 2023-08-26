Геленіус провалив допінг-тест перед поєдинком з Джошуа

Бій відбувся 12 серпня

Джерело - Чемпіон.

Фінський надважковаговик Роберт Геленіус не пройшов допінг-тест, який здавав за день до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Matchroom Boxing

Результат аналізу став відомими тільки вчора, майже через 2 тижні після самого бою з британцем.

Нагадаємо, що Ділліан Вайт, початковий суперник Джошуа, також провалив тест, тому його не було допущено до бою.

Нагадаємо, Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді.