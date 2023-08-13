Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) достроково переміг Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО).
Британець нокаутував суперника у 7-му раунді.
You do 𝙉𝙊𝙏 get up from those 😤#JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Поєдинок відбувся в Лондоні.
Геленіус замінив у цьому бою Ділліана Вайта, який провалив тест на допінг за тиждень до поєдинку.
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