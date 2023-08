Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) достроково переміг Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО).

Британець нокаутував суперника у 7-му раунді.

