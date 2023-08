Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу в надважкій вазі WBO, IBF, WBA Super та IBO, українець Олександр Усик вийде в ринг проти 25-річного британця, володаря поясу WBA Данієля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня у Вроцлаві на однойменному стадіоні. Орієнтовний початок головної події боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions - 23:00 за київським часом.

Наш сайт проведе онлайн боксерського вечора та головним подіям, які передуватимуть чемпіонському бою.

В андеркарті на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть українці Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін та Олександр Соломенніков.

До Вроцлава на бій Усик - Дюбуа прибув колишній чемпіон світу Василь Ломаченко.

25 серпня

Усик розповів, що вважає себе андердогом:

Український боксер Тарас Шелестюк

Промоутер Френк Воррен:

Дюбуа переважив Усика напередодні бою. Вага Олександра склала 100,2 кг, Данеля – 105,8 кг.

Українець на сцені розгорнув прапор із написом "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди".

24 серпня

Дюбуа зробив зухвалу заяву напередодні поєдинку.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер спрогнозував результат бою:

Усик та Дюбуа провели битву поглядів напередодні бою.

Усику подарували ікону від бійців ЗСУ напередодні бою з Дюбуа. Жінка, яка передала ікону, також переказала Олександрові побажання від воїнів:

Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

23 серпня

Легендарний американський ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив, що буде працювати на поєдинку.

On board flight and about to depart L.A. for Wroclaw Poland for Saturday’s Usyk vs DuBois Heavyweight championship fight. #LetsGetReadyToRumble ® ⁦@ESPNPlus⁩ in USA ⁦@Queensberry⁩ TNT SPORTS PPV in UK @usykaa ⁦@KlimasBoxing⁩ pic.twitter.com/ty9Iz7Wa4w