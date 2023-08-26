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Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді

Сьогодні 22:19 368 0
Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Митрофанов (13-1-1, 6 КО) програв британцю Хамзи Шіразу (18-0-0, 14 КО) у бою за титул WBC Silver, який належав останньому, у середній вазі.

Британець нокаутував українця в другому раунді потужним правим боковим. Поєдинок проходив за тотальної переваги чинного володаря поясу - на початку першого раунду Митрофанов побував у нокдауні, після чого рефері ще двічі відкривав рахунок у першій трихвилинці.

Це перша поразка чернігівця в професіональній кар'єрі.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь переміг колумбійця Жоеля Жуліо, Даніель Лапін нокаутував німця Аро Шварца в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі, а Федір Черкашин зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі.

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