Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) подякував ЗСУ напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він заявив на пресконференції.

