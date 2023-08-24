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Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

Боксери провели битву поглядів
Сьогодні 17:51 182 0
Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) подякував ЗСУ напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він заявив на пресконференції.

"Я вдячний своїй команді, своїй родині, своїй дружині, я люблю тебе, Катерино, своїй країні та українським солдатам, щиро дякую. Ми робимо багато змістовної роботи. Ми граємо у футбол. Ми танцюємо", - сказав Усик.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Боксери провели битву поглядів.

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