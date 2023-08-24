Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

Боксери провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) подякував ЗСУ напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він заявив на пресконференції.

"Я вдячний своїй команді, своїй родині, своїй дружині, я люблю тебе, Катерино, своїй країні та українським солдатам, щиро дякую. Ми робимо багато змістовної роботи. Ми граємо у футбол. Ми танцюємо", - сказав Усик.

.@usykaa is such a vibe 🤣



Watch #UsykDubois LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/SAb8Zsmodj — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 24, 2023

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Боксери провели битву поглядів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!