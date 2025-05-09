Магучіх з найкращим результатом сезону виграла комерційний турнір у Досі

Сьогодні, 9 травня, у Досі (Катар) в межах комерційного турніру What Gravity Challenge відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок, переможницею яких стала Ярослава Магучіх.

На турнірі разом з олімпійською чемпіонкою-2024 виступала Юлія Левченко, яка змогла стрибнути на 1,94 метри, що стало її найкращим результатом в сезоні.На жаль, взяти більшу висоту Юлія не змогла. Але цього все одно вистачило, щоб посісти підсумкове третє місце.

Магучіх же проводила дуель зі своєю головною суперницею Елеанор Паттерсон. Австралійка перевершила результат Левченко, стрибнувши на 1,96 метри. Проте наступна планка в 1,98 метри була для неї зависокою.

Але вона не була зависокою для Ярослави, хоча, як виявилося, через помилку організаторів українка стрибнула не на 1,98 метри, а на 1,96 метри. Далі було ще гірше, адже результат Магучіх був анульований. Через це спортсменка вирішила з першої спроби підкорити 2 метри, що в неї успішно вийшло.

Проте на цьому шоу не завершилося. Як і завжди, Магучіх пішла ще далі – планку підняли до 2,02 метри. І знову Ярослава показала, що вона ніколи не зупиняється: єдина спроба, яка, звичайно ж, була вдалою.

Українська чемпіонка, яка вже гарантувала собі "золото" турніру попросила підняти до 2,05 метри. І саме ця висота цього дня стала для Ярослави непрохідною. Проте і без цього вона завершила змагання із золотою медаллю та найкращим результатом сезону.

Нагадаємо, що раніше Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у стрибках у висоту.

За словами спортсменки,