Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Сьогодні 14:27 470
Ворскла переграла Верес у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 114
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
Сьогодні 16:28 1115
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 15:57 1487
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше
Сьогодні 15:53 4140
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:47 12158
Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 350
Баєр зіграє з Лейпцигом: розклад матчів Бундесліги на 19 серпня
Сьогодні 11:11 202
Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів АПЛ на 19 серпня
Сьогодні 09:40 351
Верес зіграє з Ворсклою, Рух - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 19 серпня
Сьогодні 08:09 761
Блоги
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла Андрій Дунець
Сьогодні 16:28 1110
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Сьогодні 15:57 1486
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа Юрко Юрченко
Вчора 19:23 473
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Віктор Слюсаренко
Вчора 18:10 3103
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця Андрій Дунець
Вчора 13:05 1475
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна Андрій Дунець
Вчора 10:27 5975
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2023 21:15 5669
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі Андрій Дунець
17.08.2023 19:07 992
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2023 17:45 1273
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Андрій Дунець
15.08.2023 05:46 20613
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
14.08.2023 19:31 8967
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал Андрій Твердохліб
14.08.2023 14:12 8668
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Андрій Дунець
13.08.2023 23:11 84700
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Андрій Твердохліб
13.08.2023 10:29 14561 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2023 10:06 16655 2
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Андрій Дунець
13.08.2023 05:33 32596
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
12.08.2023 20:18 4576
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО Андрій Дунець
12.08.2023 16:58 3259
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2023 14:01 4658
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 10:16 2550
Прямі трансляції

Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн

Сьогодні 15:57 Максим Розенко 1487 0
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

26 серпня чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександр Усик на 45-тисячній футбольній Tarczynski Arena у Вроцлаві проведе захист усіх своїх титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Цей бій дуже нагадує мені інший мегафайт, який відбувся у Вроцлаві майже 12 років тому, у вересні 2011 року. Тоді свій титул чемпіона WBC від посягань поляка Томаша Адамека захищав Віталій Кличко, а я був одним із небагатьох українських журналістів, які працювали на цьому яскравому боксерському шоу.    

Кличко і Польща

Новина про те, що чинний чемпіон WBC Віталій Кличко проведе бій у Польщі проти уродженця цієї країни Адамека викликала справжній ажіотаж серед місцевих ЗМІ. Польські медіа писали, що гонорар Томаша, який вже багато років будував свою професійну боксерську кар’єру у США, складе мільйон доларів. “Уявіть, що збірна Бразилії запропонувала Польщі провести матч у нашій країні та ще заплатить за це гонорар у мільйон доларів” - так одне з провідних польських медіа анонсувало історичний для Польщі мегафайт. 

Віталія Кличка у Вроцлаві зустрічали як справжню світову зірку. Польща готувалася до Євро-2012, у Вроцлаві побудували сучасний футбольний стадіон. І бій українця з Томашем Адамеком, який транслювався у 100 країнах світу, став першої подією на арені. Це була найкраща реклама відкриття нового стадіону, за яку, по версії польських медіа, мерія Вроцлава заплатила компанії братів Кличків декілька мільйонів євро.  

Саме тоді вперше в історії польського спортивного телебачення трансляція поєдинку пройшла у форматі pay-per-view і коштувала 39 злотих та 49 злотих у день бою. Бій у Польщі також транслювався у 22 кінотеатрах мережі Multikino, а телетрансляцію можна було придбати відразу на декількох найбільших польських цифрових платформах і кабельних мережах (Cyfrowy Polsat, Cyfra Plus, N, Multimedia Polska). Правовласником прав була європейська компанія Віталія та Володимира KMG (Кличко Менеджмент Груп) з офісом у Гамбурзі. Поляки схожі за своїм менталітетом на українців, тому у 2011 році багато хто з них обурювався цим нововведенням не менше, ніж тисячі українців у 2020 році, коли вперше в історії українського спортивного телебачення пряма трансляція бою Усик - Чісора на MEGOGO була платною.  

До речі, через 14 місяців після бою у Вроцлаві, 10 листопада 2012 року, вже молодший брат Віталія - Володимир Кличко - в Гамбурзі проводив чемпіонський захист проти поляка Маріуша Ваха. Й це було друге в історії польського телебачення pay-per-view. Вартість трансляції склала 30 злотих (40 злотих у день бою). Поєдинок транслювали польські цифрові платформи - N, Cyfrowy Polsat і Cyfra Plus. Любителі великих екранів могли побачити Битву гігантів (під такою вивіскою проходив бій) за ідентичною ціною в мережі кінотеатрів Multikino.

Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб

Усик і Латвія

Якщо в Польщі першопроходцем історичного бою став Віталій Кличко, то в Латвії це досягнення підкорилося Олександру Усику. 17 січня 2018 року в Ризі у межах півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії українець у конкурентному поєдинку за очками переміг місцевого чемпіона Майріса Брієдіса. Це було перше боксерське шоу у форматі pay-per-view в історії Латвії.

Право на трансляцію в країнах Балтії належало латвійській філії AS TV Play Baltics, бій транслювався на його цифровій платформі Viaplay. Компанія також уклала договір з АТ Lattelecom, який передавав сигнал Viaplay своїм клієнтам, інтегрувавши Viaplay у свою платформу інтерактивного телебачення. Вартість трансляції склала 10 євро. Причому латвійські паби повинні були заплатити за пряму трансляцію до 150 євро. 

Українці та Велика Британія

Отже, в Польщі ринок платних спортивних телетрансляцій почали розвивати у 2011 році, в Латвії - у 2018 році, в Україні - у 2020 році. А першовідкривачем цієї індустрії в Європі стала Велика Британія. Перша платна трансляція на Sky Sports була організована в 1966 році, коли місцевий боксер Генрі Купер провів бій на футбольній арені лондонського Арсенала з Мохаммедом Алі.

Першим боєм Усика на Sky Sports Box Office став поєдинок із Тоні Бел’ю, який відбувся в листопаді 2018 року в Манчестері, а ціна трансляції склала 19,95 фунта. Бій Усик - Чісора у 2020 році також транслювався на Туманному Альбіоні у форматі pay-per-view з ідентичною вартістю за перегляд. Така сама ціна була за перегляд бою Ентоні Джошуа - Володимир Кличко у квітні 2017 року на легендарному 90-тисячному Уемблі.

Трансляцію придбали 1 532 000 британських користувачів і на той момент із точки зору продажів це боксерське шоу стало найбільш касовим у півстолітній історії платного британського телеринку. А у топ-5 в історії Sky Sports тоді ввійшов і поєдинок Володимир Кличко - Девід Хей, який відбувся в липні 2011 року. 1 141 000 британських користувачів купили трансляцію, вартість якої становила 14,95 фунта.

Усик - Дюбуа: усе про бій

Підсумуємо: українські боксери стали головними героями появи платного ринку спортивного телебачення в Польщі, Латвії та Україні. А також посприяли індустрії ще у двох країнах - у Великобританії та США, де у форматі pay-per-view транслювали поєдинки не тільки братів Кличків та Усика, але й українських боксерів меншого масштабу - Дерев’янченка, Постола. Ганебний напад країни 404 трохи пригальмував розвиток індустрії платного телебачення в Україні, але в довгостроковій перспективі ми все одно до цього прийдемо. Вже після нашої перемоги над країною-терористкою.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше 4140
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка 3103
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9611
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14418
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 41255
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 12158
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87373 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77195
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320367 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25810
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26882
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269522