Максимов: Незадоволений футболістами, які вийшли на заміну
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Чорноморця, який його команда програла з рахунком 1:2.
Слова тренера наводить пресслужба полтавського клубу.
"Незадоволений тими футболістами, які вийшли на заміну, треба допомагати. Десь Островський загубився. Ну що ж, так буває. 1-й тайм дуже добре зіграли. 1:0, і треба було тільки витримати гру. Ми якось сіли в свій штрафний майданчик і не могли нічого, відбивалися.
По сьогоднішній грі я скажу, що десь якісь футболісти загубилися. Не зрозумів, чому так. Фізичним станом я був дуже задоволений, тренуваннями. Сьогодні 2-й тайм ми провалили повністю", – заявив Максимов.
Ворскла після цієї поразки залишається 13-ю в турнірній таблиці УПЛ з 25 очками в активі.