Максимов: Незадоволений футболістами, які вийшли на заміну

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Чорноморця, який його команда програла з рахунком 1:2.

Слова тренера наводить пресслужба полтавського клубу.

"Незадоволений тими футболістами, які вийшли на заміну, треба допомагати. Десь Островський загубився. Ну що ж, так буває. 1-й тайм дуже добре зіграли. 1:0, і треба було тільки витримати гру. Ми якось сіли в свій штрафний майданчик і не могли нічого, відбивалися.

По сьогоднішній грі я скажу, що десь якісь футболісти загубилися. Не зрозумів, чому так. Фізичним станом я був дуже задоволений, тренуваннями. Сьогодні 2-й тайм ми провалили повністю", – заявив Максимов.