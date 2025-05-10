Палашевська виборола бронзу чемпіонату Європи з карате

Українська спортсменка Юлія Палашевська здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи з карате в категорії до 50 кг.

У фінальній сутичці українка здолала латвійку Олександру Михайлову. Для Палашевської це друга бронза на континентальній першості.

Нагадаємо, напередодні перше золото для України здобула Олександра Шолохова. Також раніше Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзи, а Валерій Чоботар завоював срібну нагороду.

Загалом в активі "синьо-жовтих" шсіть медалей на Євро-2025: 1 золото, 2 срібла та 3 бронзи.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).