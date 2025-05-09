Сартинський: Захарова і Дерюгіна розуміють, що рано чи пізно Верняєв займе їхнє місце

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів, що конфлікт між віцепрезиденткою Федерації гімнастики України Стеллою Захаровою та олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим розпочався через страх конкуренції.

Про це він сказав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Між ними розпочався конфлікт, бо Верняєв захотів працювати з федерацією, адже бачив, що нею ніхто не займається, нема розвитку. І він сказав, що хоче зробити свою федерацію та йти туди працювати. Все, одразу паніка в Дерюгіної та Захарової, бо вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що рано чи пізно він займе їхнє місце", – сказав Сартинський.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона вважає організатором Верняєва.