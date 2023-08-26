Черкашин зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Федір Черкашин (22-1-0, 14 КО) програв 8-раундовий поєдинок у середній вазі французу Анауелю Нґамісенґе (13-0-0, 8 КО) роздільним рішенням суддів.

Для харків'янина це перша поразка в професіональній кар'єрі.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь переміг колумбійця Жоеля Жуліо, Даніель Лапін нокаутував німця Аро Шварца в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі.