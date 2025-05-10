Роналду може покинути Аль-Наср наприкінці сезону

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може покинути Аль-Наср наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Marca.

Нинішній контракт Роналду діє до кінця червня поточного року. Протягом тривалого часу сторони вели переговори щодо нової угоди, демонструючи взаємне бажання продовжити співпрацю.

Проте останніми днями ситуація різко змінилася. Поразка 2:3 від Аль-Іттіхада фактично похоронила шанси Аль-Насра на чемпіонство у поточному сезоні та поставила під сумнів участь команди у континентальних турнірах на наступний сезон.

Після матчу Роналду був розгніваний партнерами по команді, та покинув стадіон, навіть не заходячи до роздягальні. Така поведінка 40-річного португальця розлютила керівництво клубу, яке терміново припинило всі переговори щодо нової угоди.