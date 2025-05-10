Епіцентр достроково став чемпіоном Першої ліги

Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25.

Сьогодні, 10 травня, команда Сергія Нагорняка у матчі 6 туру Чемпіонської групи вдома обіграла свого найближчого переслідувача, Полтаву, з рахунком 2:0. Розрив між командами у турнірній таблиці виріс зо 12 очок, що зробило Епіцентр недосяжним для переслідувачів.

Вихід в УПЛ Епіцентр достроково оформив минулого тижня, 2 травня, завдяки перемозі над ЮКСА. Полтава внаслідок сьогоднішньої поразки значно ускладнила собі завдання прямого виходу в УПЛ. Кудрівка та Металіст 1925 відстають всього на 3 очки, провівши на один матч менше.

Чемпіонат України – Перша ліга, група Чемпіонська

6 тур, 10 травня

Епіцентр – Полтава – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Плахтир (автогол), 2:0 – 65 Бендера

У групі вибування запорізький Металург обіграв Минай.

Група Вибування

Металург – Минай – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Іродовський, 2:0 – 37 Блізніченко, 2:1 – 52 Демченко

У суботу, 10 травня, відбудуться ще три матчі Першої ліги.

Чемпіонська група

14:00 Агробізнес – ЮКСА

16:00 Буковина – Металург 1925

Група вибування

13:00 Вікторія – Поділля