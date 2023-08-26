Головне
Усик - Дюбуа: ОНЛАЙН
Сьогодні 00:55 10712
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE
Сьогодні 00:39 38483
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:28 33742
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Вчора 23:47 4011
Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта
Вчора 23:44 360
Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді
Вчора 22:19 688
Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:42 711
Берінчик і Митрофанов боксуватимуть в андеркарді бою Усик - Дюбуа: LIVE-трансляція
Вчора 20:03 1277
Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ
Вчора 18:56 421
Ферстаппен виграв кваліфікацію на домашньому Гран-прі Нідерландів
Вчора 17:39 278
Прямі трансляції

Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта

Вчора 23:44 360 0
Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик (18-0-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-4-1, 10 КО).

Досить рівний бій пройшов за невеличкої переваги українського боксера, який потужно провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь переміг колумбійця Жоеля Жуліо, Даніель Лапін нокаутував німця Аро Шварца в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі, а Федір Черкашин зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі. Також Дмитро Митрофанов програв нокаутом у другому раунді британцю Хамзи Шіразу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 38483
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15556
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 31489
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16563
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 33742
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 21300 5
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130779
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22650
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35570 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90649 4
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 53510 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 78160