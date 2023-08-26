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Чеботарь здобув чотирнадцяту перемогу в професіональній кар'єрі

Сьогодні 19:21 394 0
Чеботарь здобув чотирнадцяту перемогу в професіональній кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботарь (14-0-0, 6 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді над колумбійцем Жоелем Жуліо (39-18-0, 33 КО).

Чеботарь завершив бій потужним ударом в голову. Зазначимо, у 14-му раунді колумбієць побував у нокдауні.

Для представника Одещини це чотирнадцята перемога в профі ринзі.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

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