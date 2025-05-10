Сабатіні: Довбик має достатньо фізичних і технічних ресурсів

Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні поділився своєю думкою щодо українського нападника римлян Артема Довбика.

Функціонера цитує Pagine Romaniste.

"Безсумнівно, Довбик – гравець, у якого достатньо як фізичних, так і технічних ресурсів. Але йому потрібно бути більш розслабленим у штрафному майданчику, спокійніше приймати м’яч і частіше влучати у площину воріт. Втім, він дуже працьовитий гравець із бійцівським характером.

Йому потрібно дати спокій. Можна скільки завгодно сміятися, але він забив у цьому сезоні стільки ж голів, скільки й багато гравців, яких у Італії високо цінують. 12 голів забили гравці, які у минулому ставали найкращими бомбардирами Серії А", – заявив Сабатіні.