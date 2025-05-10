Сабатіні: Довбик має достатньо фізичних і технічних ресурсів
Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні поділився своєю думкою щодо українського нападника римлян Артема Довбика.
Функціонера цитує Pagine Romaniste.
"Безсумнівно, Довбик – гравець, у якого достатньо як фізичних, так і технічних ресурсів. Але йому потрібно бути більш розслабленим у штрафному майданчику, спокійніше приймати м’яч і частіше влучати у площину воріт. Втім, він дуже працьовитий гравець із бійцівським характером.
Йому потрібно дати спокій. Можна скільки завгодно сміятися, але він забив у цьому сезоні стільки ж голів, скільки й багато гравців, яких у Італії високо цінують. 12 голів забили гравці, які у минулому ставали найкращими бомбардирами Серії А", – заявив Сабатіні.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 12 голів у Серії А, стільки ж у Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса, які ставали найкращими бомбардирами чемпіонату в 2021 і 2024 роках відповідно.
Раніше повідомлялося про те, що Довбик може перейти у Фіорентину.