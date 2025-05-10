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Сабатіні: Довбик має достатньо фізичних і технічних ресурсів

Олег Дідух — 10 травня 2025, 17:12
Сабатіні: Довбик має достатньо фізичних і технічних ресурсів
Артем Довбик
Getty Images

Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні поділився своєю думкою щодо українського нападника римлян Артема Довбика.

Функціонера цитує Pagine Romaniste.

"Безсумнівно, Довбик – гравець, у якого достатньо як фізичних, так і технічних ресурсів. Але йому потрібно бути більш розслабленим у штрафному майданчику, спокійніше приймати м’яч і частіше влучати у площину воріт. Втім, він дуже працьовитий гравець із бійцівським характером.

Йому потрібно дати спокій. Можна скільки завгодно сміятися, але він забив у цьому сезоні стільки ж голів, скільки й багато гравців, яких у Італії високо цінують. 12 голів забили гравці, які у минулому ставали найкращими бомбардирами Серії А", – заявив Сабатіні.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 12 голів у Серії А, стільки ж у Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса, які ставали найкращими бомбардирами чемпіонату в 2021 і 2024 роках відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що Довбик може перейти у Фіорентину.

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