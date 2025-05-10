Третя "суха" нічия у 28 турі: Оболонь розписала мирову з ЛНЗ

Столична Оболонь вдома зіграла внічию з черкаським ЛНЗ у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

У першому таймі команди показали рівну гру, з мінімом моментів – на старті зустрічі були активними "пивовари", в той час, як гості включилися більше до середини тайму.

ЛНЗ розпочав другу половину з гола – Яшарі завершив передачу з флангу влучним ударом по воротах. Однак м'яч після перегляду ВАР була скасовано через положення поза грою.

Оболонь відповіла небезпечними ударами Блізніченка та Теслюка, однак у першому моменті надійно зіграв голкіпер черкасців, а у другому гравець не влучив по воротах.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 10 травня

Оболонь (Київ) – ЛНЗ (Черкаси) 0:0

Оболонь з 29 балами посідає 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, у ЛНЗ аналогічна кількість балів та 11 сходинка.

Зазначимо, що це вже третя безгольова нічия у 28 турі. Напередодні Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря.