Бій Усик - Ф'юрі зірвався

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер американця Шеллі Фінкель.

"Якщо бій з Олександром Усиком буде доступний, Деонтей Вайлдер прийме його миттєво", - сказав Фінкель.

Deontay Wilder's manager Shelly Finkel after seeing that Tyson Fury vs Oleksandr Usyk could be off: “If the Oleksandr Usyk fight is available, Deontay Wilder will take it in a heartbeat.” [@SkySports] — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 22, 2023

Нагадаємо, бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.