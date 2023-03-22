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Вайлдер готовий провести поєдинок з Усиком

Сьогодні 16:40 328 0
Бій Усик - Ф'юрі зірвався
Вайлдер готовий провести поєдинок з Усиком
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер американця Шеллі Фінкель.

"Якщо бій з Олександром Усиком буде доступний, Деонтей Вайлдер прийме його миттєво", - сказав Фінкель.

Нагадаємо, бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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