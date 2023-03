Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер американця Шеллі Фінкель.

Deontay Wilder's manager Shelly Finkel after seeing that Tyson Fury vs Oleksandr Usyk could be off: “If the Oleksandr Usyk fight is available, Deontay Wilder will take it in a heartbeat.” [@SkySports]