Рома Довбика прийматиме Атлетик, Олімпіакос Яремчука завітає в гості до Буде-Глімт в 1/8 Ліги Європи

Сьогодні, 6 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Розпочнеться ігровий день з матчів двох англійських команд, Тоттенгем зустрінеться з АЗ Алкмар, а Манчестер Юнайтед завітає в гості до Сосьєдада. Також у перший часовий слот румунський ФКСБ зіграє з Ліоном, а Фенербахче – з Рейнджерс.

Пізніше Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, прийме Атлетик з Більбао. Інший український форвард Роман Яремчук у складі Олімпіакоса проведе поєдинок проти норвезького Буде-Глімт.

Окрім того, Аякс проведе поєдинок з Айнтрахтом, а Вікторія Пльзень зустрінеться з Лаціо.

Ліга Європи УЄФА

1/8 фіналу, 6 березня

19:45. АЗ Алкмар – Тоттенгем

19:45. Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

19:45. ФКСБ – Ліон

19:45. Фенербахче – Рейнджерс

22:00. Аякс – Айнтрахт

22:00. Буде-Глімт – Олімпіакос

22:00. Вікторія Пльзень – Лаціо

22:00. Рома – Атлетик



Матчі-відповіді заплановані на 13 березня. Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.