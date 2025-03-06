Визначилась оцінка Трубіна за програний матч проти Барселони в Лізі чемпіонів

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін отримав середню оцінку за матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (0:1).

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 7,2 бала. На рахунку голкіпера збірної України 4 сейви, 16 точних передач із 21 (76%) та 1 вдалий дальній пас із 6. Найкращим же у матчі став Войцех Щенсний – голкіпер Барселони. Він отримав 9,3 бала.

Зазначимо, що матч відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Трубін повернувся в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш. Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна.

У поточному сезоні в активі українського воротаря 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль". Також Анатолій із Бенфікою зустрічався з Барселоною на етапі єдиної ліги ЛЧ. Тоді українець пропустив 5 голів.