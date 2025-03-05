Відбулось жеребкування 1\4 фіналу Кубку України: Аврора зіграє проти Кардинала та інші пари

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу, на якому команди дізнались своїх суперників та можливих опонентів у півфіналі турніру.

Так, фаворит турніру Аврора зіграє проти Кардинала-Рівне, а Sky Up зустрінеться із луцьким Любартом.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку України:

Суха Балка – Енергія

Ураган – Сокіл

Аврора – Кардинал-Рівне

Sky Up – Любарт

Результати жеребкування півфіналу:

Суха Балка – Енергія/Аврора – Кардинал-Рівне

Ураган – Сокіл/Sky Up – Любарт

Зазначимо, що усі матчі відбудуться у київському Палаці спорту. Поєдинки чвертьфіналу заплановані на період з 24 по 27 квітня.

Раніше повідомлялось, що Любарт запросив на навчально-практичний тренінг Олександра Косенка.