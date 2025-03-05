Відбулось жеребкування 1\4 фіналу Кубку України: Аврора зіграє проти Кардинала та інші пари
https://www.instagram.com/fc_aurora_team/
Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу, на якому команди дізнались своїх суперників та можливих опонентів у півфіналі турніру.
Так, фаворит турніру Аврора зіграє проти Кардинала-Рівне, а Sky Up зустрінеться із луцьким Любартом.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку України:
- Суха Балка – Енергія
- Ураган – Сокіл
- Аврора – Кардинал-Рівне
- Sky Up – Любарт
Результати жеребкування півфіналу:
- Суха Балка – Енергія/Аврора – Кардинал-Рівне
- Ураган – Сокіл/Sky Up – Любарт
Зазначимо, що усі матчі відбудуться у київському Палаці спорту. Поєдинки чвертьфіналу заплановані на період з 24 по 27 квітня.
Раніше повідомлялось, що Любарт запросив на навчально-практичний тренінг Олександра Косенка.