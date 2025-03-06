Юта з Михайлюком поступилась Вашингтону в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 5 на 6 березня відбулися 8 матчів у межах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Юта, за яку виступає український форвард Святослав Михайлюк, зазнала поразки від Вашингтона. Українець за майже 19 хвилин на майданчику заробив 11 очок, зробив 6 асистів та 1 підбирання.

Також Клівленд переграв Маямі та досяг позначки у 12 перемог поспіль. Кавальєрс стали другим клубом в історії, яким вдалося продемонструвати таку виграшну серію.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 березня

Бостон – Портленд 128:118 (31:26, 35:29, 36:27, 26:36)

Вашингтон – Юта 125:122 (32:32, 30:23, 34:36, 29:31)

Клівленд – Маямі 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25)

Шарлот – Міннесота 110:125 (28:39, 30:26, 25:32, 27:28)

Мілвокі – Даллас 137:107 (43:30, 29:23, 34:26, 31:28)

Денвер – Сакраменто 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17)

Мемфіс – Оклахома 103:120 (28:30, 27:31, 23:30, 25:29)

Кліпперс – Детройт 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 27:21)

Напередодні український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс обіграти Мехіко Капітанес у межах регулярного чемпіонату G-ліги. Українець набрав 20 очок за 28 хвилин на майданчику.