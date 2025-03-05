Ліга чемпіонів: суперматч у Парижі та випробування Барселоною для Трубіна

У середу, 5 березня, в Європі відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Супергра пройде в Парижі, де ПСЖ прийме Ліверпуль. А Бенфіка з Анатолієм Трубіним у воротах зіграє проти Барселони.

Також цього дня відбудеться принципове німецьке протистояння Баварія – Баєр, а в Роттердамі Феєнорд прийматиме Інтер. "Чемпіон" представляє всі пари 1/8 фіналу, які вийдуть на поле в середу ввечері.

Феєнорд – Інтер

Ігровий день відкриє матч у Роттердамі, де Феєнорд прийме Інтер. Це буде вже друге поспіль двоматчеве протистояння нідерландського клубу та команди з Мілана. У стикових іграх плейоф у лютому Феєнорд обіграв Мілан, вигравши 1:0 удома, і зумівши відстояти нічию в гостях – 1:1. І зараз скромна за європейськими мірками команда з Роттердама готується повалити другий поспіль італійський гранд. При цьому раніше команда в нинішньому розіграші ЛЧ розгромила Баварію (3:0) і зуміла врятувати, здавалося, безнадійний матч із Манчестер Сіті (з 0:3 на 3:3).

Попри всі успіхи, данський тренер команди Браян Пріске був звільнений у середині лютого, перед матчами з Міланом через "відсутність хімії" в клубі. Вся справа була в поведінці його тренерського штабу. У Пріске і його помічників виник конфлікт із легендою роттердамського клубу Джоном де Вольфом, який також входив до тренерського штабу. Пріске з де Вольфом настільки не виносили один одного, що перший святкував голи тільки зі своїми помічниками, а Джон взагалі не радів, коли команда забивала. Данець хотів прибрати де Вольфа, однак того не чіпали за рішенням керівництва клубу. У підсумку перемога в цьому протистоянні "важковаговиків" залишилася за іконою клубу.

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Феєнорд обіграв Мілан за сумою двох матчів під керівництвом виконувача обов'язків тренера Паскаля Босгарта, а 23 лютого команду очолив Робін ван Персі, який уже працював у тренерському штабі у 2020-2024 роках. Корінний реттердамець ван Персі як гравець уже вигравав із клубом Кубок УЄФА в сезоні 2001/02. Тепер він боротиметься з командою за трофей Ліги чемпіонів, уже як тренер.

Своєю чергою, в Інтера не було настільки бурхливих подій-змін під час сезону. Зате команда під керівництвом Сімоне Індзагі показала майстер-клас з оборони на загальному етапі, коли лише Баєру вдалося вразити ворота і обіграти міланців.

"Це не тільки моя заслуга, – зазначив воротар Ян Зоммер після сьомого сухого матчу проти Монако (3:0) у восьмому турі. – Ми захищаємося всі разом. Це прекрасно, і я думаю, що це ключ до нашого успіху".

При цьому орієнтовно до середини березня голкіпер не допоможе своїй команді, оскільки 19 лютого отримав перелом великого пальця руки.

Травмовані

Феєнорд: Джордан Лотомба, Джастін Бейлоу, Кріс Кевін Надьє, Барт Ньівкоп, Квінтен Тімбер, Раміз Зеррукі, Гернот Траунер, Аясе Уеда, Факундо Гонсалес

Інтер: Ян Соммер, Маттео Дарміан, Карлос Аугусто, Федеріко Дімарко

Прогноз букмекерів:

Перемога Феєнорда – 5.89

Нічия – 4.36

Перемога Інтера – 1.55

ПСЖ – Ліверпуль

ПСЖ яскраво провів стиковий раунд плейоф Ліги чемпіонів, обігравши інший французький клуб Брест із загальним рахунком 10:0. Це показало більш ніж серйозні наміри паризького гранда пройти весь шлях у цьому турнірі до кінця. Але для виходу в наступну стадію парижанам необхідно тепер здолати найкращий клуб за підсумками загального етапу.

У цьому розіграші Ліверпуль зазнав лише однієї поразки, вигравши інші сім матчів, але Луїс Енріке вважає, що його команді до снаги переграти такого потужного суперника. Вражаюча форма лінії атаки ПСЖ дає всі підстави для такого оптимізму. Уперше в Лізі чемпіонів сім різних гравців однієї команди забили голи в одному матчі. Це сталося в повторній грі ПСЖ із Брестом.

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З іншого боку, впевнений виступ ПСЖ у стикових матчах, а також перемога над Манчестер Сіті з рахунком 4:2 на загальному етапі не залишили в Арне Слота жодних сумнівів у найвищому рівні чинного чемпіона Франції.

"У суперники нам дісталася команда зі справжнім європейським родоводом, – зазначив тренер Ліверпуля. – Ми будемо з нетерпінням чекати цього виклику".

Травмовані

ПСЖ: -

Ліверпуль: Джо Гомес, Тайлер Мортон, Конор Бредлі

Прогнози букмекерів

Перемога ПСЖ – 2.39

Нічия – 3.72

Перемога Ліверпуля – 2.79

Бенфіка – Барселона

Команди вже зустрічалися в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, на загальному етапі, і тоді їхнє очне протистояння вийшло неймовірно яскравим. На двох команди забили дев'ять голів, а переможцем гри з мінімальною перевагою стала Барселона – 5:4.

Після тієї гри тренер каталонців Хансі Флік зізнався, що ніколи раніше не переживав такого камбеку. І водночас пишався тим, що Барселона здолала справді сильного суперника.

"Вони дуже сильні в переходах. Вони змусили нас захищатися дуже глибоко", – зауважив Флік.

А от Бруну Лаже після тієї поразки закликав гравців вчитися на своїх помилках. "Ми повинні опанувати себе, – зазначив тренер Бенфіки. – Потрібно дивитися вперед і винести урок із цього результату, з останніх хвилин гри".

Що буде тепер? Каталонці зараз явно на ходу, скористалися невеликою кризою в грі одвічного суперника Реала і вийшли на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У команди серія з шести перемог поспіль у чемпіонаті Іспанії й навряд чи її хтось може зупинити. А в Лізі чемпіонів команда фінішувала другою на загальному етапі, слідом за Ліверпулем. Каталонці здобули шість перемог за однієї нічиєї та поразки. Крім усього іншого Флік може розраховувати на прекрасну статистику Роберта Левандовськи саме проти Бенфіки. Поляк забивав у п'яти матчах поспіль із цією командою – дубль із пенальті в Лісабоні збільшив його актив на цьому відрізку до дев'яти голів.

З іншого боку, Бенфіка йде на другому місці в чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортинга на три бали. Однак команда виграла чотири останні матчі чемпіонату і здолала Брагу у чвертьфіналі Кубку Португалії – 1:0. А в протистоянні з Монако в стикових матчах плейоф ЛЧ, після мінімальної перемоги в гостях (0:1), не без зусиль зуміла стримати натиск монегасків вдома, 3:3.

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Варто також зазначити, що Трубін в останніх трьох матчах на внутрішній арені залишав ворота своєї команди недоторканними. І тільки в матчі-відповіді з Монако дозволив собі пропустити тричі. Український воротар у хорошій формі.

Травмовані

Бенфіка: Анхель Ді Марія, Ману Сілва, Флорентіно, Тіагу Говея, Ренату Саншеш, Александер Ба

Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Крістенсен, Марк Берналь

Прогноз букмекерів

Перемога Бенфіки – 3.76

Нічия – 4.23

Перемога Барселони – 1.85

Баварія – Баєр

У цьому матчі Баварія зіграє з чинним чемпіоном Німеччини. Ба більше, своїм чемпіонством команда з Леверкузена перервала гегемонію суперклубу з Мюнхена, який 11 років поспіль вигравав титул. І зараз це протистояння більш ніж принципове. Про це свідчить і той факт, що Баварія не може виграти у Баєра вже в шести матчах поспіль.

Разом з тим, Баварія насилу пробилася до 1/8 фіналу, з великими труднощами здолавши в стикових матчах плейоф Селтік. Шотландці програли на своєму полі (1:2), але довго вели в рахунку в матчі-відповіді у Мюнхені. І тільки гол Альфонсо Девіса на 90+4 хвилині, в самій кінцівці гри, дозволив Баварії уникнути додаткового часу і, можливо, вильоту з єврокубків.

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На тлі того успіху Девіс дивиться у майбутнє з великою часткою оптимізму: "У Леверкузена сильна команда, і ми знаємо, що вже давно не обігравали їх. Але все ж я оптимістично налаштований і вірю, що тепер ми доб'ємося успіху".

У будь-якому разі, Баєр істотно відстає від Баварії в таблиці Бундесліги – 61 очко у мюнхенців проти 53 у леверкузенців, що йдуть на 2 місці. Але остання зустріч дає команді з Баєру привід для впевненості. Колектив Хабі Алонсо не дозволив суперникам завдати жодного удару у площину власних воріт, коли приймав Баварію 15 лютого. Тренер потім сказав, що вони "грали майже ідеально", попри нічию 0:0.

До речі, в підсумковій таблиці загального етапу ЛЧ Баєр посів 6 місце і напряму пройшов до 1/8 фіналу. Водночас Баварія фінішувала на 12 місці, внаслідок чого й потрапила в стикові матчі з Селтіком. Ось тільки щільність у підсумковій таблиці ЛЧ настільки зашкалювала, що різниця між 6-ю і 12-ю командами склала всього... 1 очко.

Останнє німецьке дербі в Лізі чемпіонів відбулося у фіналі 2013 року на "Вемблі", де Баварія перемогла дортмундську Боруссію з рахунком 2:1.

Травмовані

Баварія: Джошуа Кімміх, Александар Павлович

Баєр: Жанюель Белосян, Мартен Тер'є, Едмонд Тапсоба

Прогнози букмекерів

Перемога Баварії – 1.78

Нічия – 3.88

Перемога Баєра – 4.41

Де дивитися матчі Ліги чемпіонів онлайн

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Щодо центральної гри сьогоднішнього дня ПСЖ – Ліверпуль, то перед матчем і одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів і запрошених експертів.

Матч Феєнорд – Інтер розпочнеться о 19:45 за київським часом. Решта ігор – о 22:00 за Києвом.