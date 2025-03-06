Британський тренер висловився про скандальний удар Дюбуа в бою з Усиком

Британський тренер Пітер Ф'юрі, який є дядьком Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вдарив Олександра Усика (23-0, 14 КО) нижче пояса.

Про це він сказав у коментарі для SecondsOut.

"Я щодня ходжу в зал і бачу такі удари. Я неодноразово переглядав той удар. Це було попадання в пах – між стегном і тазом. Потрап туди – і це загасить світло будь-якому суперважковаговику. Це однозначно був удар нижче пояса. Чи бачили ми, що удари по корпусу – це слабке місце Усіка? Так, звичайно. Але Дюбуа потрібно комбінувати, чи не так? І здається, що Усик має всі відповіді", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. В одному з раундів Олександр взяв тайм-аут, адже Даніель влучив йому в пах. Бій завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів. У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.