Нема грошей на утримання: фанат продає суперкар, подарований йому ексдружиною легенди Барселони

Коли Шакіра подарувала своєму фанату новенький Lamborghini Urus та 90 тисяч доларів готівкою, вона навряд чи очікувала, що через шість місяців він буде змушений його продати.

Щасливчиком став Майкл Мехія, дизайнер із США, який виграв яскраво-фіолетовий суперкар, що засвітився у кліпі на пісню "Soltera" – гімн свободи після гучного розставання співачки з Жераром Піке.

"Ця машина була подарунком собі після початку нового життя, але я зрозуміла, що справжнє щастя – це людські зв’язки, а не матеріальні речі", – пояснила розіграш співачка.

Мехія отримав не тільки авто, а й 90 доларів на його утримання. Але виявилося, що навіть цих грошей недостатньо, щоб покрити витрати на страхування, обслуговування та податки.

"Я вже витратив 95 тисяч, а щомісяця маю платити ще 2,5 тисяч. Це надто дорого для людини із середнім рівнем доходу", – розповів хлопець.

Фанат Шакіри визнав, що не може собі дозволити утримувати Lamborghini, навіть якщо дуже хоче його залишити. Він вирішив продати або виставити машину на аукціон.

За словами Мехії, вже є люди, готові заплатити 700 – 800 тисяч доларів за автомобіль співачки. А дехто радить йому не продавати дешевше ніж за 1-2 мільйони!

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Нагадаємо, Шакіра та Жерар Піке розійшлися в червні 2022 року після 11 років стосунків. Причиною став зрадницький скандал – ЗМІ повідомляли, що Шакіра дізналася про невірність Піке з молодшою дівчиною, яка пізніше виявилася Кларою Чіа Марті, співробітницею його компанії.

Розставання супроводжувалося гучними конфліктами, зокрема боротьбою за опіку над їхніми дітьми – синами Міланом і Сашею. У 2023 році Шакіра випустила кілька пісень, у яких відкрито натякала на зраду Піке, зокрема хіт "BZRP Music Sessions #53", де вона порівняла себе з Rolex, а нову пасію Піке – з Casio.