Фанат-одинак став проти цілої трибуни суперників – епічне відео
Під час матчу Кубка Англії між Міллуоллом та Кристал Пелас (3:1) на стадіоні Селхерст Парк відбулася гучна бійка, коли фанат переліз через огорожу й опинився в секторі суперників.
Два південно-лондонських клуби зустрілися у п’ятому раунді турніру, і, як і очікувалося, атмосфера на трибунах була дуже напруженою.
Відео, яке з’явилося в соцмережах, показує, як фанат Міллуолла перелітає через бар’єр і почав конфліктувати з вболівальниками Кристал Пелас, які не забарилися підійти до нього.
Згодом між ними зав’язалася бійка, в якій фан Міллуолла опинився оточеним суперниками. Він впав на землю, поки натовп продовжував його бити.
На щастя, охорона втрутилася, і врешті-решт вдалося розняти учасників конфлікту.
Цей матч також запам’ятався червоною карткою для Ліама Робертса, голкіпера Міллуолла, після страшного фолу на Жан-Філіппі Матета. Французький нападник отримав серйозну травму – розсічення за вухом, і був евакуйований з поля на ношах.