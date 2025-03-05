Фанат-одинак став проти цілої трибуни суперників – епічне відео

Під час матчу Кубка Англії між Міллуоллом та Кристал Пелас (3:1) на стадіоні Селхерст Парк відбулася гучна бійка, коли фанат переліз через огорожу й опинився в секторі суперників.

Два південно-лондонських клуби зустрілися у п’ятому раунді турніру, і, як і очікувалося, атмосфера на трибунах була дуже напруженою.

Відео, яке з’явилося в соцмережах, показує, як фанат Міллуолла перелітає через бар’єр і почав конфліктувати з вболівальниками Кристал Пелас, які не забарилися підійти до нього.

Згодом між ними зав’язалася бійка, в якій фан Міллуолла опинився оточеним суперниками. Він впав на землю, поки натовп продовжував його бити.

This lone Millwall fan taking on a full Crystal Palace stand…😂👊 pic.twitter.com/ExrJG2mjHg — Football Away Days (@AwayDays_) March 1, 2025

На щастя, охорона втрутилася, і врешті-решт вдалося розняти учасників конфлікту.

Цей матч також запам’ятався червоною карткою для Ліама Робертса, голкіпера Міллуолла, після страшного фолу на Жан-Філіппі Матета. Французький нападник отримав серйозну травму – розсічення за вухом, і був евакуйований з поля на ношах.