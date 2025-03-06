20 очок Скапінцева допомогли Ріп Сіті Ремікс здобути перемогу в G-лізі

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс обіграти Мехіко Капітанес у межах регулярного чемпіонату G-ліги.

Уродженець Черкас провів на майданчику 28 хвилини, за цей час набрав 20 очок (8/11 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, зробив 5 передач, 2 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.

Ріп Сіті Ремікс наразі знаходиться на 9 сходинці в турнірній таблиці Західної конференції. Нагадаємо, що для виходу в плейоф необхідно потрапити до першої шістки конференції за підсумками регулярного чемпіонату.

Напередодні Клівленд здолав Маямі в регулярному чемпіонаті НБА та досяг позначки в 12 перемог поспіль. Кавальєрс стали другим клубом в історії, раніше таке вдавалося лише Далласу. Маверікс зробили це в сезоні-2006/07.

Зазначимо, що перемога дозволила Клівленду гарантувати собі місце в плейоф.