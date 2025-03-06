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Челсі зіграє з Копенгагеном, Панатінаїкос – з Фіорентиною в 1/8 Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 6 березня 2025, 08:22
Челсі зіграє з Копенгагеном, Панатінаїкос – з Фіорентиною в 1/8 Ліги конференцій
УЄФА

Сьогодні, 6 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, Копенгаген прийматиме в Данії лондонський Челсі, Бетіс зустрінеться з Гімарайншом, а Панатінаїкос проведе матч з Фіорентиною.

Ліга конференцій УЄФА
1/8 фіналу, 6 березня

19:45. Бетіс – Гімарайнш
19:45. Копенгаген – Челсі
19:45. Молде – Легія
19:45. Панатінаїкос – Фіорентина
22:00. Борац – Рапід
22:00. Пафос – Юргорден
22:00. Цельє – Лугано
22:00. Ягеллонія – Серкль Брюгге

Матчі-відповіді заплановані на 13 березня. Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.

Бетіс Борац Гімарайнш Копенгаген Легія Ліга конференцій Лугано Молде Панатінаїкос Пафос Фіорентина Цельє Челсі Ягеллонія Серкль Брюгге Рапід Юргорден

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