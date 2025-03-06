Челсі зіграє з Копенгагеном, Панатінаїкос – з Фіорентиною в 1/8 Ліги конференцій

Сьогодні, 6 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, Копенгаген прийматиме в Данії лондонський Челсі, Бетіс зустрінеться з Гімарайншом, а Панатінаїкос проведе матч з Фіорентиною.

Ліга конференцій УЄФА

1/8 фіналу, 6 березня

19:45. Бетіс – Гімарайнш

19:45. Копенгаген – Челсі

19:45. Молде – Легія

19:45. Панатінаїкос – Фіорентина

22:00. Борац – Рапід

22:00. Пафос – Юргорден

22:00. Цельє – Лугано

22:00. Ягеллонія – Серкль Брюгге

Матчі-відповіді заплановані на 13 березня. Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.